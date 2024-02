Golden Pursuit Resources Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Golden Pursuit wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI steht aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Golden Pursuit auf dieser Basis überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Golden Pursuit veröffentlicht wurden. Die Diskussionsintensität war dabei durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Bewertung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Golden Pursuit-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,14 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,13 CAD um 7,14 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,12 CAD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs um 8,33 Prozent darüber liegt. Insgesamt erhält Golden Pursuit somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.