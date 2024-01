Golden Pursuit Resources Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Golden Pursuit-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,15 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,09 CAD liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,12 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem Durchschnitt, mit einer Abweichung von -25 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf beiden Basisen als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse einen Wert von 100 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert (71,43) hoch, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Aufgrund dieser Werte wird die Golden Pursuit-Aktie auch in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Beiträge und Diskussionen rund um die Aktie von Golden Pursuit mittelmäßig war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Stimmung auf sozialen Plattformen zeigen die Kommentare und Beiträge überwiegend negative Meinungen. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.