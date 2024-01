Golden Power Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Analyse der Aktienkurse von Golden Power berücksichtigt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten war die Stimmung in den sozialen Medien neutral, und die Nutzer haben hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,08 HKD für die Golden Power-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,061 HKD, was einem Rückgang von 23,75 Prozent entspricht, und wird daher charttechnisch als "schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,06 HKD, was einem Anstieg von 1,67 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie auf dieser Basis als "neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golden Power mit einem Wert von 12,52 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) der Golden Power liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Golden Power-Analyse vom 12.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Golden Power jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Golden Power-Analyse.

Golden Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...