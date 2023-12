Golden Power Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die Stimmung der Anleger und die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Golden Power wurden analysiert. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Stimmungslage, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen blieb auf normalem Niveau, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Golden Power derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,09 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,057 HKD liegt, was einer Abweichung von -36,67 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,06 HKD, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Golden Power als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,52 insgesamt 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Golden Power-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Beim Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Golden Power.

