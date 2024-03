Golden Power Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Dividende der Golden Power-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Der Relative Strength Index (RSI) der Golden Power-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 52,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Golden Power.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Golden Power-Aktie von 0.051 HKD mit -27,14 Prozent Entfernung vom GD200 (0,07 HKD) vor, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,06 HKD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Golden Power-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.