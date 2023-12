Golden Power Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse der Golden Power-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,09 HKD, während der Aktienkurs bei 0,056 HKD um -37,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies ergibt eine Gesamtbewertung von "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,06 HKD, was einer Abweichung von -6,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Golden Power-Aktie weist auf ein "Neutral"-Rating hin. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 45, was auf weder überkaufte noch überverkaufte Wertpapiere hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,38 und bestätigt somit ebenfalls das "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Golden Power derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,31 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,31 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls nicht signifikant anders als sonst. Daher erhält die Golden Power-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, während der RSI und die Dividende zu einem "Neutral"-Rating führen.