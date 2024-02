Golden Power Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Dividendenrendite von Golden Power liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche von 6,54 liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 12,52 und liegt damit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Golden Power. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Anlegerstimmung wird Golden Power ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da es weder positive noch negative Ausschläge gab und hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Aktie von Golden Power daher als "Neutral" angemessen bewertet.

