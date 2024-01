Golden Ponder Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Envision Greenwise deutet darauf hin, dass sie überverkauft ist. Der RSI liegt bei 20,97, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation mit einer Bewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Envision Greenwise beträgt derzeit 4,16 Euro, was 91 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 47 Euro. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine Bewertung von "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt der 200-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von +206,67 Prozent, während der 50-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von +53,33 Prozent aufweist. Beide Werte führen zu einer Bewertung von "Gut" für Envision Greenwise auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Envision Greenwise im Vergleich zur Branche Bauwesen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,33 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.