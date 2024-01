Golden Ponder Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Anleger von Envision Greenwise haben in den letzten zwei Wochen das Unternehmen in den sozialen Medien hauptsächlich neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Insgesamt wurden vorwiegend neutrale Themen in Bezug auf den Wert angesprochen. Daher lässt die Stimmung der Anleger die Einstufung "Neutral" zu.

In Bezug auf die Dividende weist Envision Greenwise im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf. Dies liegt 6,33 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 6,33 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird dies als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Envision Greenwise beträgt 4, was bedeutet, dass die Börse 4,16 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 91 Prozent unter dem Durchschnittswert der Branche von 47. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Envision Greenwise liegt bei 20,97, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet mit einem Wert von 17 auf eine überverkaufte Situation hin und wird daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für Envision Greenwise in Bezug auf die Anleger-Stimmung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis und den Relative Strength Index.

