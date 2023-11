Golden Ponder Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der Envision Greenwise-RSI beträgt 16,67, was als "Gut" bewertet wird. Dies gilt auch für den RSI25, der ebenfalls bei 16,67 liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Envision Greenwise im vergangenen Jahr eine Rendite von 186 Prozent erzielt, was 186,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bauwesen beträgt -1,66 Prozent, und Envision Greenwise liegt aktuell 187,66 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Envision Greenwise eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Envision Greenwise daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Envision Greenwise in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Envision Greenwise daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.