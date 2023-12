Golden Ponder Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Envision Greenwise jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Envision Greenwise vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Envision Greenwise in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse anhand des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Envision Greenwise aktuell als überverkauft betrachtet wird, da der Wert bei 3,23 liegt. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 9, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher für die RSI die Einstufung "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte Envision Greenwise in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 186 Prozent, was eine Outperformance von +187,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance um 187,09 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

