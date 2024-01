Golden Ponder Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell wird Envision Greenwise mit einem RSI-Wert von 22,95 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 18, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit auch eine "Gut"-Einstufung erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Envision Greenwise derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Envision Greenwise eine Rendite von 186 Prozent, was 191 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit der "Bauwesen"-Branche zeigt sich eine sehr gute Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der Envision Greenwise-Aktie für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage mit 0,74 HKD berechnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,28 HKD, was einer Abweichung von +208,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Golden Ponder kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Golden Ponder jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Golden Ponder-Analyse.

Golden Ponder: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...