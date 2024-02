Golden Path Acquisition Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse der Microcloud Hologram-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 20,99 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 6,61 USD, was einer Abweichung von -68,51 Prozent entspricht. Auch wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der letzte Schlusskurs von 7,82 USD unter diesem Wert (-15,47 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger haben sich vor allem über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Microcloud Hologram ausgetauscht, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Microcloud Hologram. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Microcloud Hologram liegt bei 58,09, was als neutral betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft erscheint. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung der Microcloud Hologram-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des RSI.