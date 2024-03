Golden Ocean Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse der Golden Ocean ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 94,5 NOK liegt, während der Aktienkurs selbst 136,85 NOK erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +44,81 Prozent im Vergleich zum GD200 und von +11,68 Prozent im Vergleich zum GD50, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv, wie aus den Auswertungen der vergangenen Wochen hervorgeht. Positive Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Golden Ocean als "Neutral" einzustufen ist, da der RSI bei 57,82 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 liegt bei 36, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz erhält Golden Ocean eine Bewertung von "Neutral" in Bezug auf die Diskussionsintensität, aber eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.