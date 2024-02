Golden Minerals Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Investoren: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Golden Minerals eingestellt waren. Es gab fünf positive und vier negative Tage, wobei an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Golden Minerals daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Golden Minerals von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten liegen für Golden Minerals 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Golden Minerals. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 9 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie, ausgehend vom letzten Schlusskurs (0,48 USD), um 1775 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Golden Minerals somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Golden Minerals liegt derzeit bei 1,36 USD, während die Aktie selbst bei 0,48 USD notiert. Dies ergibt eine Distanz von -64,71 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,48 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht "Neutral" ist. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Golden Minerals investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 8342,84 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht", da die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen.