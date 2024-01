Golden Minerals Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Golden Minerals-Aktie erhält gemäß der langfristigen Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 1 Gut-Bewertung, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 9 USD, was einer potenziellen Performance von 1630,77 Prozent entspricht. Aktuell kostet die Aktie 0,52 USD, was zu der Einstufung "Gut" führt. Die Gesamtbewertung der Analysten liegt somit ebenfalls bei "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Golden Minerals derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 8328,51 % liegt. Somit erhält die ausgeschüttete Dividende die Einstufung "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 8328,51 Prozentpunkten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating für die Golden Minerals-Aktie führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 62,5 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, mit fünf positiven und vier negativen Tagen. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Golden Minerals von der Redaktion somit ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Sollten Golden Minerals Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Golden Minerals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Golden Minerals-Analyse.

Golden Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...