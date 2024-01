Golden Minerals Aktie: Ist es das gewesen?

Die Stimmung bezüglich der Aktienkurse von Golden Minerals lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Golden Minerals in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erhielt Golden Minerals insgesamt eine Bewertung von 1 Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "gut", basierend auf 1 "guten" und 0 "neutralen" Meinungen. Es gab keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen in Bezug auf Golden Minerals im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 9 USD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 1736,73 Prozent, was als "gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnittskurs der Golden Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,98 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,49 USD, was einem Unterschied von -75,25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "schlechte" Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,54 USD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,26 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Golden Minerals liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.