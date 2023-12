Golden Minerals Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung rund um die Aktie von Golden Minerals wurde genauer betrachtet. Dabei wurden sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung analysiert. Die Beitragsanzahl zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wurde eine negative Veränderung der Stimmung festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt wurde der Aktie von Golden Minerals in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine Note "Schlecht" gegeben.

Auch die technische Analyse wurde durchgeführt, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wurde der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,72 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Golden Minerals daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt, wurde ebenfalls untersucht. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt, dass Golden Minerals weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält Golden Minerals für diesen Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividendenpolitik betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Golden Minerals aktuell 0. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ergibt sich eine negative Differenz von -8192,57 Prozent. Daher erhält Golden Minerals eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Golden Minerals kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Golden Minerals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Golden Minerals-Analyse.

Golden Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...