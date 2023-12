Golden Mile Resources Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) normiert. Der Golden Mile-RSI liegt bei 60, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 65,22, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Diskussionen über Golden Mile in sozialen Medien signalisieren eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um das Unternehmen. In den letzten beiden Wochen haben sich deutlich mehr positive Meinungen angesammelt, und auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Golden Mile wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Golden Mile bei 0,018 AUD und ist nun -10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -40 Prozent liegt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht eine insgesamt "Schlechte" Einschätzung für beide Zeiträume.