Golden Matrix Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Golden Matrix-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 4 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 76,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der Golden Matrix liegt unter dem GD200 von 2,49 USD, was einer Abweichung von -8,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der GD50 von 2,47 USD zeigt eine Abweichung von -8,1 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monat verschlechtert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität hingegen zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Golden Matrix-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Relative-Stärke-Index-Analyse zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen bei 52,89 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Golden Matrix-Aktie, wobei die technische Analyse eher negativ ausfällt, während die Stimmungs- und RSI-Analyse neutral sind.