Golden Matrix Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der aktuelle RSI für Golden Matrix beträgt 44, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 57,85 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Golden Matrix diskutiert, an neun Tagen wurde eine positive Stimmung festgestellt, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An vier Tagen war die Stimmung neutral. Aktuell zeigt das Stimmungsbarometer ebenfalls vor allem positive Themen an, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment verstärken oder verändern. Für Golden Matrix wurde eine starke Aktivität und eine positive Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs der Golden Matrix von 2,95 USD eine Entfernung von +16,14 Prozent vom GD200 (2,54 USD) auf, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 2,75 USD, was einen Abstand von +7,27 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs der Golden Matrix als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.