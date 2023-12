Golden Goliath Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Golden Goliath-Aktie liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies macht sie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel. Die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Golden Goliath ist positiv, was ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich besonders mit den positiven Themen rund um Golden Goliath. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Golden Goliath-Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,12 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,1 CAD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,08 CAD, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral" für die Golden Goliath-Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Golden Goliath liegt aktuell bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine Bewertung von "Schlecht" erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Golden Goliath-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Relative-Stärke-Index.

