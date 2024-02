Golden Goliath Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den letzten zwei Wochen wurde Golden Goliath von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Golden Goliath ergibt auf 7-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da er bei 66,67 Punkten liegt und somit anzeigt, dass Golden Goliath weder überkauft noch -verkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 72,73, was bedeutet, dass Golden Goliath hier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass Golden Goliath sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 0,09 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,05 CAD liegt. Der kurzfristige Durchschnitt liegt bei 0,08 CAD, während der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Golden Goliath in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Golden Goliath wurde ebenfalls als normal bewertet.

Insgesamt wird die Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.