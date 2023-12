Golden Faith Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Aktie von Golden Faith weist aktuell eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 6,33 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen liegt. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag für Investoren und führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Golden Faith eine Performance von -32,93 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Bauwesen-Branche eine Underperformance von -28,82 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Performance des Unternehmens mit -28,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Golden Faith-Aktie sowohl im 7-Tage-RSI als auch im 25-Tage-RSI als überverkauft gilt. Dadurch erhält sie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golden Faith bei 16,89, während der Branchendurchschnitt bei 47,42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.