Golden Faith Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Bei einem RSI von 100 wird die Golden Faith als "schlecht" eingestuft, während der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, bei 20 liegt und somit als "gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung.

Im Vergleich zur Bauwesen-Branche hat die Golden Faith in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,93 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -5,53 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -27,39 Prozent im Branchenvergleich. Im Industrie-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -4,99 Prozent, was bedeutet, dass die Golden Faith 27,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher ein "schlecht"-Rating vergeben.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung einer Aktie bei. Die Diskussionsintensität für Golden Faith ist durchschnittlich, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 16,89, was bedeutet, dass die Börse 16,89 Euro für jeden Euro Gewinn von Golden Faith zahlt. Dies ist 64 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Bauwesen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet und auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft wird.