Golden Faith Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Golden Faith zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,345 HKD um +23,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +23,21 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index ordnet die Aktie als Neutral ein. Dabei ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,18 und für den RSI25 von 16,67, was in beiden Fällen zu einer "Guten" Einstufung führt.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Golden Faith bei 16,89 liegt, was 64 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Guten" Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Performance der Golden Faith in den letzten 12 Monaten bei -32,93 Prozent lag, was eine Underperformance von -27,36 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung der Branche "Bauwesen" darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors zeigt sich eine Unterperformance von 27,95 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Golden Faith kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Golden Faith jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Golden Faith-Analyse.

