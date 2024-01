Golden Entertainment Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie die Anlegerveröffentlichung berichtet. Positive Themen dominierten an drei Tagen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Golden Entertainment gesprochen. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet und somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

Im Bereich der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Golden Entertainment-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 39,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 39,93 USD liegt, was einer Abweichung von +2,33 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird Golden Entertainment somit als "Neutral" bewertet. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,85 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+8,36 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält Golden Entertainment somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,64 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 50,25 bei 37 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wurde die Aktie über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde eine erhöhte Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was einer "Neutral"-Wertung entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Golden Entertainment in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

