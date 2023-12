Golden Entertainment Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Golden Entertainment in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung der Aktie wider. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Golden Entertainment führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golden Entertainment einen Wert von 31,64 auf, der unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 35 Prozent vom durchschnittlichen KGV der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Golden Entertainment liegt der RSI7 aktuell bei 11,95 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Golden Entertainment. Zusammen erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Golden Entertainment-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +1,61 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser deutlich darüber und führt zu einer "Gut"-Bewertung für Golden Entertainment. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

