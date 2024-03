Golden Entertainment Aktie: Endlich geschafft?

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Golden Entertainment war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Golden Entertainment mit -9,54 Prozent mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite von Golden Entertainment mit -2,33 Prozent um 7,2 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Golden Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,79 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 35,43 USD liegt, was einer Abweichung von -6,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen betrachten, liegt der letzte Schlusskurs (36,88 USD) nah am gleitenden Durchschnitt (-3,93 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Golden Entertainment-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Golden Entertainment-Aktie insgesamt positiv, mit 2 Gut-Bewertungen und 0 Neutral- oder Schlecht-Einstufungen. Auch in jüngeren Reports kommt die Mehrheit der Analysten zu einer positiven Beurteilung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 48 USD, was einer Entwicklung um 35,48 Prozent entspricht. Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten zur Einstufung "Gut" für die Aktie von Golden Entertainment.