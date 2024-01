Golden Development Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Golden Development Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 4,42 Prozent gehandelt, was 1,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" von der Redaktion. In Bezug auf den Aktienkurs konnte das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,37 Prozent erzielen. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet Golden Development eine Outperformance von +24,06 Prozent. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor übertrifft das Unternehmen mit einer Rendite von -13,97 Prozent den Durchschnittswert um 14,34 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet wird die Golden Development Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,94 liegt, was einen Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,58 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Golden Development. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

