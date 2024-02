Golden Development Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Golden Development, ein Unternehmen im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, wird derzeit als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5,45, was einem Abstand von 88 Prozent zum Branchen-KGV von 43,93 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie mit "Gut" empfohlen.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum misst. Für Golden Development liegt der RSI bei 57,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 62 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Golden Development eine Rendite von 5,48 % aus, was 1,26 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,74 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,67 HKD lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,43 HKD lag, was einem Unterschied von -35,82 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine negative Entwicklung hin und führen zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in der Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Golden Development auf fundamentalen und technischen Ebenen.