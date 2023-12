Golden Deeps tut es schon wieder?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Golden Deeps in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen und erhielt insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI für Golden Deeps einen Wert von 71,43, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 74, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Golden Deeps. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Golden Deeps mit 0,045 AUD betrachtet. Die Entfernung zum GD200 (0,03 AUD) beträgt +50 Prozent, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,05 AUD, was zu einem Abstand von -10 Prozent führt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Golden Deeps-Aktie daher als "Neutral" bewertet.