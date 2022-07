Das Golden Cross: Seine Bedeutung in der Chartanalyse

Finanztrends Video zu Goldpreis



Das Golden Cross ist ein zinsbullischer, technischer Indikator, der bei der Beobachtung von Aktienkursen und -volumen auftreten kann. Das Vorhandensein des Golden Cross deutet auf eine Aufwärtsdynamik hin, die in einen konstanten Aufwärtstrend münden kann. Es ist einer der zuverlässigsten und am weitesten verbreiteten Indikatoren zur Bewertung der Performance einer Aktie oder eines Marktes. Was ist das Golden Cross? Ein… Hier weiterlesen