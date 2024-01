Golden Arrow Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Golden Arrow Aktie hat sich in den letzten Wochen eher neutral gezeigt. Es gab überwiegend keine negativen Diskussionen, und an drei Tagen wurde sogar eine positive Stimmung verzeichnet. In den letzten Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch vor allem auf positive Themen fokussiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit wird Golden Arrow insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung versehen, basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In Bezug auf die Dividende liegt Golden Arrow mit einer Ausschüttung von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 % im Bereich Metalle und Bergbau. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen eine ähnliche Höhe wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Golden Arrow somit mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.