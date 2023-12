Golden Arrow Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Golden Arrow-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,67) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), liegt bei einem Niveau von 50 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, hat einen Wert von 40 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Golden Arrow-Aktie eine Performance von -62,96 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,27 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -51,69 Prozent im Branchenvergleich für Golden Arrow. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie 51,69 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golden Arrow liegt bei einem Wert von 27, während der Branchendurchschnitt bei 321,63 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Golden Arrow-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Golden Arrow jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Golden Arrow-Analyse.

Golden Arrow: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...