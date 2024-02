Golden Arrow Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die technische Analyse der Golden Arrow-Aktie zeigt, dass sie derzeit -16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -37,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche zeigt Golden Arrow in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,1 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -15,45 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie 15,45 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Golden Arrow in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kategorien beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit 27,56, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen über Golden Arrow in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Kommentare. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet wird.