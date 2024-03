Golden Arrow Aktie: Endlich geschafft?

Die Anlegerstimmung für Golden Arrow bleibt weiterhin positiv, wie eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt. In den letzten Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Gespräche, ohne jegliche negative Diskussion. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Golden Arrow derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,57% liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Golden Arrow-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,06 CAD lag, was einem Unterschied von -25 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analysebasis ergibt jedoch ein neutrales Rating, da der 50-Tages-Durchschnitt ähnlich hoch liegt. Insgesamt erhält Golden Arrow daher in der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Golden Arrow in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,17 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -33,16 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Golden Arrow in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs eine schlechte Bewertung.