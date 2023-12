Golden Arrow Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Golden Arrow mit einem Wert von 27,56 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 320,64, woraus sich ein Abstand von 91 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Golden Arrow im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle- und Bergbauindustrie auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,67 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 3,67 % ist. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Golden Arrow von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich Golden Arrow hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei ergibt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Golden Arrow in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".