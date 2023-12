Golden Arrow Aktie: Bloß aufpassen!

Das Unternehmen Golden Arrow wird aus fundamentaler, dividenden- und technischer Perspektive analysiert.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golden Arrow mit einem Wert von 27,56 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 318 beträgt die Differenz aktuell 91 Prozent. Dies lässt die Aktie als vergleichsweise günstig erscheinen, was ihr ein "Gut" in dieser Kategorie einbringt.

Hinsichtlich der Dividende weist Golden Arrow eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -3, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,09 CAD, während der Kurs der Aktie (0,05 CAD) um -44,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,06 CAD, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Golden Arrow in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,96 Prozent erzielt hat, was eine deutliche Underperformance von -51,53 Prozent im Vergleich zur Branche und dem Sektor darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

