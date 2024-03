Golden Agri- Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Golden Agri- wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Position hindeutet. Insgesamt erhält das Golden Agri-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,73 Prozent erzielt, was 13,23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -4,34 Prozent, und Golden Agri- liegt aktuell 12,07 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Golden Agri- ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Golden Agri- aktuell bei 0,26 SGD. Der Aktienkurs liegt bei 0,27 SGD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei 0,27 SGD, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".