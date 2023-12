Golden Agri- Aktie: War die Aufregung umsonst?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Golden Agri- in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Intensität der Beiträge liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal über Golden Agri- diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Golden Agri--Aktie hat einen Wert von 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, wodurch sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Golden Agri--Aktie ein Durchschnitt von 0,26 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 0,26 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Golden Agri- war überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Dies führt zu dem Befund, dass Golden Agri- hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

