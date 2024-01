Golden Agri- Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Golden Agri- liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") um 7,81 Prozent höher, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei -7,6 Prozent lag, schneidet Golden Agri- mit einer Rendite von 15,4 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Golden Agri- liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 50 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Golden Agri- in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt.

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Golden Agri-. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Golden Agri- daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.