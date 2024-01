Goldcup Electric Apparatus Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs von Goldcup Electric Apparatus hat im letzten Jahr eine Rendite von 26,62 Prozent erzielt, was 24,91 Prozent über dem Durchschnitt (1,71 Prozent) des Sektors "Industrie" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,96 Prozent, und Goldcup Electric Apparatus liegt aktuell 24,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Goldcup Electric Apparatus mit 4,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent, was einer Differenz von +3 entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Einschätzungen zu Goldcup Electric Apparatus hin. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 7,72 CNH verzeichnet, während der Aktienkurs selbst bei 8,29 CNH liegt, was einem Abstand von +7,38 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,84 CNH, was einer Differenz von +5,74 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.