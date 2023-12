Goldcup Electric Apparatus Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger auch verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Goldcup Electric Apparatus diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Goldcup Electric Apparatus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,65 CNH. Der letzte Schlusskurs (7,84 CNH) weicht um +2,48 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,74 CNH) weicht mit dem letzten Schlusskurs von +1,29 Prozent kaum vom gleitenden Durchschnitt ab, daher erhält die Goldcup Electric Apparatus-Aktie auch für diesen ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik der Aktie.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine Ausprägung von 64,58, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" auf Grundlage des RSI.

Im Branchenvergleich erzielte Goldcup Electric Apparatus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,29 Prozent. Andere Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang von -0,94 Prozent, was bedeutet, dass Goldcup Electric Apparatus im Branchenvergleich eine Outperformance von +27,23 Prozent erzielte. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,56 Prozent erzielte, lag Goldcup Electric Apparatus um 26,86 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.