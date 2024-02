Goldcup Electric Apparatus Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für Goldcup Electric Apparatus liegt bei 9,01, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 46,61, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Goldcup Electric Apparatus. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Goldcup Electric Apparatus ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,86, was ähnlich dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Goldcup Electric Apparatus-Aktie sowohl auf lange als auch auf kurze Sicht positive Bewertungen erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,87 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,56 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +8,77 Prozent im Vergleich. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 8,11 CNH zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird die Goldcup Electric Apparatus-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.