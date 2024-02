Goldcard Smart-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Goldcard Smart-RSI hat einen Wert von 1,55, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 53,69 und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was sich auch auf Aktien auswirkt. Bei Goldcard Smart wurde eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt: Je niedriger, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Mit einem KGV von 12,42 liegt Goldcard Smart auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Die Dividendenrendite für Goldcard Smart beträgt 0,82 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,05 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.