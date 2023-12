Goldcard Smart Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Aktie von Goldcard Smart bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,79 %, die um 0,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse verzeichnet die Goldcard Smart-Aktie einen Durchschnitt des Schlusskurses von 12,86 CNH in den letzten 200 Handelstagen, während der letzte Schlusskurs bei 12,4 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,58 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 12,62 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldcard Smart einen Wert von 13 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Goldcard Smart haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Insgesamt wird die Aktie von Goldcard Smart aufgrund der genannten Faktoren auf verschiedenen Ebenen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Sollten Goldcard Smart Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Goldcard Smart jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Goldcard Smart-Analyse.

Goldcard Smart: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...