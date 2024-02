Goldcard Smart Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Das Unternehmen Goldcard Smart wird derzeit auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als neutral bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,55 und entspricht damit in etwa dem Branchendurchschnitt. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12,78 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,01 CNH lag, was einer Abweichung von -13,85 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den aktuellen Schlusskursen, was auf eine kurzfristige negative Entwicklung hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Goldcard Smart-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (47,66 Punkte) als auch der längere RSI auf 25-Tage-Basis (58,54 Punkte) weisen auf ein neutrales Rating hin. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung erfolgt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Goldcard Smart-Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund der fundamentalen, technischen und sentimentalen Analyse.

