Goldbank Mining Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Goldbank Mining betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Goldbank Mining überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Goldbank Mining wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Diskussionen beschäftigten sich vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Goldbank Mining aktuell bei 0,09 CAD, was eine Einstufung als "Gut" ergibt. Der Abstand des Aktienkurses von 0,15 CAD zum GD200 beträgt +66,67 Prozent. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,11 CAD angenommen, was einer Differenz von +36,36 Prozent und einem "Gut"-Signal für die Goldbank Mining-Aktie entspricht.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt eine "Neutral"-Einstufung für Goldbank Mining, da die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und die Rate der Stimmungsänderung nur geringe Änderungen zeigt.

Insgesamt ergibt sich somit für Goldbank Mining eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.