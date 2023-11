Gold wieder über 2.000,00 USD, jetzt kaufen? Teileigentum bei Auvesta? Krügerrand? Barrick Gold? Gastbeitrag über Gold und was man falsch machen kann.

Gold als Rettungsanker des Vermögens in Crash Zeiten? Und wenn das so ist, wie? Im Teileigentum? Bei Auvesta? Oder doch lieber als Aktie, wie Barrick Gold? Heute der dritte Gastbeitrag unserer „Schwesterseite“ www.gold-magazin.com – Inforeihe über Gold als Asset. Es geht jedesmal um Gold. Und wie „man“ investieren kann oder sollte. Mit Gold als Krisenwährung, als Fluchtwährung oder als beliebter Reserveschatz der Notenbanken.

Beim letzten Gast- Beitrag am 19. August fragten wir „Mit Kursen über 2.000 USD rechnen? …„Und jetzt steht Gold bei 2.011,00 USD je Feinunze.



Spannend. Gold auf 5.000 USD je Unze? Oder doch wieder nur Strohfeuer?

Wie kann man am besten an steigenden Goldpreisen partizipieren? Hier steigt eine „Reihe“ unserer Schwesterseite www.gold-magazin.com ein. Und während es im ersten Teil um die Frage: „XETRA Gold? Barren? Auvesta? Oder doch lieber Barrick Gold?“ ging, dann um den „In Gold We Trust Report“, der jährlich erscheint und einen „anderen“ Blick auf den Goldmarkt, seine Chancen und Möglichkeiten wirft. Und heute geht es um Teileigentum, um günstig Gold kaufen zu können auch bei kleineren Anlagebeträgen. Dazu muss man einiges beachten.



In einer mehrteiligen Aufarbeitung informiert heute der Redakteur Andreas Unterberger vom www.gold-magazin.com gemeinsam mit Experten der Auvesta über alle Aspekte, die mit Gold zu tun haben. Hier der Gastbeitrag:



Auvesta Edelmetalle und www.gold-magazin.com: Teileigentum toll, aber man muss etwas dabei beachten.

Auvesta Edelmetalle erklärt Gold im Gold Magazin. Denn Anlagen in Gold, Silber oder andere Edelmetalle sind für unsere Leser mit Sicherheit eine Idee der Diversifikation. Die Auvesta Edelmetalle AG ist ein Anbieter von Gold- und Edelmetallsparplänen, welche auch die Möglichkeit bieten „zwischen den Edelmetallen“ hin- und herzuswitchen – Stichwort Gold-Silber-Ratio. Wir freuen uns eine gemeinsame Themenreihe veröffentlichen zu können, in welcher wir viele Fragen zu den Themen Gold, Goldkauf, Goldlagerung und Goldreserven beantworten wollen. Im dritten Teil betrachten wir mögliche Gefahren beim physischen Erwerb. Worauf sollte man das Augenmerk legen, wo lauern eventuell Gefahren?

Augen auf beim Thema Eigentum.

Edelmetalle haben seit jeher eine besondere Anziehungskraft für Investoren und bieten eine zuverlässige Möglichkeit, Vermögen zu schützen und zu vermehren. Jeder Käufer ist genau aus diesem Grund gut beraten, auch mögliche Risiken zu kennen, um diese minimieren zu können. Wir denken hier als erstes an das Thema Eigentum. Hier gibt es für Käufer, die sich für eine externe Lagerung der erworbenen Edelmetalle entscheiden, einige sehr bedeutsame Faktoren zu beachten, um beispielsweise bei einer Insolvenz des ausgewählten Edelmetallhändlers kein böses Erwachen zu erleben.

Worauf man bei der externen Lagerung von Edelmetallen achten sollte

Eine professionelle Lagerung der Edelmetalle in einem Hochsicherheitslager ist für viele Käufer von Gold und vor allem auch Silber (umsatzsteuerfreie Lagerung im Zollfreilager!) die beste und sicherste Wahl.

Vorab macht es absolut Sinn, sich als Käufer über einige Fakten zu informieren und die entsprechenden Konditionen der Anbieter zu checken:

Arbeitet der Edelmetallhändler mit hochspezialisierten Lagerbetreibern in Tresoren mit höchsten Sicherheitsstandards zusammen?

Werden diese Tresoranlagen strengstens bewacht und ist der Zutritt streng geregelt?

Besteht eine vollständige Versicherung gegen Einbruchdiebstahl, Raub und Feuer zum Wiederbeschaffungswert?

Finden regelmäßige Kontrollen durch unabhängige Wirtschaftsprüfer sowie externe Kontrolleure statt?

Ist die Lagerung bankenunabhängig (Achtung Bankenkrise)?

Wie hoch sind die Lagerkosten?

Bin und bleibe ich als Käufer der rechtliche Eigentümer meiner Edelmetalle?

„Es ist ratsam, immer einen Handbestand an Gold und Silber gut verwahrt zuhause vorrätig zu haben. Aber alle Edelmetalle darüber hinaus sollte man unbedingt professionell lagern lassen.“



Dr. Franz Hölzl, Vorstand der Auvesta Edelmetalle AG

Augen auf bei der Auswahl eines Edelmetallhändlers sagt Auvesta



Bei der Auswahl eines Edelmetallhändlers ist es entscheidend, einen seriösen, transparenten und etablierten Anbieter zu finden. Es lohnt sich, den Ruf des Händlers zu überprüfen und nach unabhängigen Auszeichnungen sowie Bewertungen zu schauen. So ist vor der Kaufentscheidung sichergestellt, dass der Händler vertrauenswürdig ist.

Ebenso wichtig ist es, die finanzielle Stabilität des Edelmetallhändlers zu checken. Dies kann helfen, das Insolvenzrisiko des Anbieters realistisch einzuschätzen.

Das Risiko der Insolvenz von Edelmetallhändlern besteht zu einem gewissen Maß zwar immer, jedoch unterscheiden sich die Konsequenzen und Risiken für Goldkäufer bei den verschiedenen Edelmetallhändlern teilweise deutlich. Bei einer Händler-Insolvenz können Kunden-Ansprüche gefährdet sein, sofern das Eigentum beim Kauf rechtlich nicht einwandfrei übertragen wurde.

Was ein fehlender Eigentumsübertrag durch eine präzise Barrenzuordnung für Käufer bedeuten kann

„Wenn ich ein Auto kaufe, sagt der Händler ja auch nicht, du hast ein Auto gekauft. Dahinten auf dem Hof stehen fünf Stück des von dir gekauften Typs – und von den fünf Autos gehört dir irgendeines. Dann sagst du: Ja welches denn, welchen Schlüssel bekomme ich? Wenn dann der Händler sagen würde: Weiß ich nicht. – Wer von uns würde sagen, dass das eine gültige Eigentumsübertragung ist?“



Dr. Franz Hölzl, Vorstand der Auvesta Edelmetalle AG im Neujahrsinterview 2023.

Eine exakte Eigentumszuordnung ist ein bisher kaum beachtetes Kriterium für die Sicherheit von gelagerten Edelmetallen. Jedoch sollte jedem Käufer klar sein, dass seine Edelmetalle erst dann als Sondervermögen gelten und dadurch auch im Falle einer Insolvenz des Händlers sicher sind, wenn das Eigentum rechtlich korrekt übertragen wurde.

Stellen wir uns einmal vor, ein Käufer lagert 200 Gramm Gold im Wert von ca. 12.000 Euro über einen Edelmetallhändler in einem Hochsicherheitslager und der Händler muss unerwartet Insolvenz anmelden.

Wenn es keine exakte Zuordnung der Barren gibt, ist nicht sichergestellt, dass der Käufer tatsächlich als rechtlicher Eigentümer betrachtet wird. Und wenn das Gold auch noch in der Bilanz des Händlers auftaucht, wird es sogar Teil der Insolvenzmasse.

In diesem Fall gilt es nicht mehr als individuelles Eigentum des Kunden und fällt in die Verwaltung des Insolvenzverwalters. Es wird zur Deckung der Schulden des insolventen Unternehmens verwendet. Am Ende erhält der Kunde in der Regel nur einen Bruchteil des Wertes seines eingelagerten Goldes.

„Also geht es immer darum, welche Gramm von welchem Barren betroffen sind. Ansonsten ist das eine Forderung gegen einen Sammelbestand an Edelmetallen. Ob da dann im Ernstfall die Eigentumszuordnung hält, weiß ich nicht.“



Dr. Franz Hölzl, Vorstand der Auvesta Edelmetalle AG im Neujahrs-Interview 2023

Dies macht deutlich, dass eine präzise Zuordnung der Barren von entscheidender Bedeutung sein kann, um sicherzustellen, dass das Eigentum an den erworbenen Edelmetallen auch dann zu 100 Prozent auf den Käufer übergeht, wenn sie in einem Hochsicherheits- oder Zollfreilager aufbewahrt werden.

Die Vorteile einer exakten Barrenzuordnung auf den Punkt gebracht – Auvesta als Beispiel?



Mit einer präzisen Zuordnung der Edelmetalle hat der Käufer in der Tat viele (teils essenzielle) Vorteile:

Transparenz und Vertrauen schaffen

Eine präzise Barrenzuordnung schafft Transparenz und Vertrauen zwischen Käufer und Händler. Jeder einzelne Barren wird mit einer eindeutigen Kennzeichnung versehen, die es ermöglicht, den genauen Eigentümer nachzuverfolgen. Durch diese Zuordnung ist sichergestellt, dass der Eigentumsübertrag korrekt dokumentiert ist und jederzeit vom Kunden in seinem Depotauszug online eingesehen werden kann.

Kein Emittentenrisiko

Ein Emittentenrisiko ist ausgeschlossen, da die Edelmetalle von Kunden, die der rechtliche Eigentümer ihrer gekauften Edelmetalle sind, nicht in einer Bilanz des Händlers auftauchen und somit auch nicht Teil einer möglichen Insolvenzmasse werden können.

Rechtliche Absicherung

Eine präzise Barrenzuordnung bietet rechtliche Absicherung für Käufer und Händler. Durch die lückenlose Dokumentation der Zuordnung in einem genauen Register werden alle relevanten Informationen über den Eigentumsübertrag festgehalten. Dies kann im Falle von Streitigkeiten oder rechtlichen Fragen als Nachweis dienen und jederzeit einen klaren Überblick über die Eigentumsverhältnisse bieten.

Risikominderung

Die genaue Barrenzuordnung minimiert das Risiko von Verwechslungen, Verlusten oder Betrug. Durch die eindeutige Kennzeichnung und Dokumentation wird sichergestellt, dass jeder Barren seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet ist.

Fazit

Eine präzise Barrenzuordnung ist von entscheidender Bedeutung für den Eigentumsübertrag von Edelmetallen. Sie schafft Transparenz, Vertrauen und rechtliche Absicherung für Investoren und Händler. Durch die genaue Zuordnung wird sichergestellt, dass jeder Barren seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet ist und dass Qualität und Echtheit des Edelmetalls gewährleistet sind. Investoren können somit beruhigt sein, dass ihr Investment sicher und geschützt ist.

„In einem Unternehmen, das keine Eigentumszuordnung hat, möchte ich nicht die Verantwortung als Vorstand tragen müssen.“



Dr. Franz Hölzl, Vorstand der Auvesta Edelmetalle AG im Neujahrs-Interview 2023

